Zeca Lopes e cafetinas são condenados após estupro de duas meninas

O empresário dono de frigorífico José Carlos Lopes, mais conhecido como Zeca Lopes, foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão pelo crime de estupro a duas crianças, uma menina de 10 e outra de 13 anos. Além de Zeca, também foram condenadas pelo juiz Marcelo Ivo três mulheres apontadas como comandantes do esquema de exploração sexual.

De acordo com a denúncia do MPE-MS (Ministério Público Estadual) apresentada após investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Rosedélia Alves Soares, Jorsiane Soares Correia e Mônica Matos de Souza, as cafetinas do esquema, atraíam crianças e adolescentes para encontros onde empresários praticavam o crime de estupro.

Além de negociar os valores dos encontros por telefone, as mulheres compravam roupas e maquiagens para as menores. O transporte até o motel onde ocorriam os abusos também era feito pelas mulheres. Os crimes foram realizados entre os anos de 2013 e 2015.

Um dos clientes do esquema, o empresário Zeca Lopes, foi flagrado em conversas por telefone com Rosedélia, a Rose. No começo de 2014, o empresário praticou atos libidinosos com uma menina de 10 anos e estuprou outra menina de 13 anos. Os crimes foram praticados em um motel.

Pelo crime de submeter vítimas à prostituição, Rose foi condenada a 25 anos e 7 meses de prisão, Jorsiane a 13 anos e 5 meses de prisão e Mônica a 9 nove anos e 4 meses de prisão. O juiz, no entanto, absolveu as mulheres do crime de associação criminosa. O MPE ainda analisa se recorrerá da decisão.

A reportagem tentou contato o advogado de defesa de Zeca Lopes, José Belga Trad, mas o defensor estava em audiência nesta tarde e não se manifestou sobre o caso.