WhatsApp anuncia lançamento de novo status que parece Snapchat

Usado por muitos brasileiros, o aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou o lançamento do novo status. De acordo com a empresa, a novidade vem juntamente com as comemorações de aniversário do aplicativo, que completa oito anos na próxima sexta-feira (24).

O anúncio foi feito na última segunda-feira (20), no próprio blog do aplicativo, quando foi informado que as atualizações já começaram a ser disponibilizadas. O campo, que era usado para colocar uma mensagem acompanhando seu nome, para avisar que estava no cinema ou em reunião, ou até mesmo para fazer piadinhas e colocar emojis, será um espaço com funcionalidade semelhante ao Snapchat.

No novo status, de acordo com os criadores, os usuários vão poder compartilhar imagens e vídeos com seus contatos. Eles afirmaram que tudo será de maneira simples e segura. Isso porque, segundo eles, até as atualizações de status são criptografadas de ponta-a-ponta.