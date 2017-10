Vítima recebeu ligação misteriosa antes de ser encontrada decapitada

“Fui a polícia e registrei o desaparecimento. No dia seguinte voltei para saber se acharam algo, foi quando me disseram que ele estava morto”, lamenta.

Questionado, o irmão revela que Rudnei usava drogas, mas um problema de saúde o obrigou a parar. “Entre junho e julho deste ano ele quase morreu. Precisou fazer uma drenagem no pulmão e ficou internado 32 dias no Hospital Regional. Lá, o médico disse que se ele não parasse de usar drogas com certeza morreria”, diz.

Fã de tereré com os amigos em frente de casa, Rudnei nasceu e foi criado no bairro Moreninha onde também trabalhava com a mãe. “Minha mãe fazia salgados e ele saia para vender. No fim do dia entregava todo o dinheiro certinho”, conta.

Decapitado – O corpo foi encontrado por volta das 22h, enrolado em um colchão, separado da cabeça.

Segundo o delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, Enilton Pires Zalla, moradores da região acionaram a Polícia Civil. Assim que os investigadores chegaram ao local, reconheceram o rapaz desaparecido.

Antes mesmo de encontrarem o corpo, as equipes de investigação já trabalhavam com a hipótese de execução. O motivo: a guerra entre facções.