Vítima fatal do acidente no Trevo da Bandeira é identificada, ela morreu na frente do filho de 8 ano

Fotos: Osvaldo Duarte / 92,1 FM Dourados

A mulher que morreu em um acidente no final da tarde desta quinta-feira (08) no km 257, da BR-163, em Dourados, a 235 km da Capital. O filho de 8 anos, que foi levado para atendimento médico sem ferimentos graves também estava no carro. A Polícia Civil identificou como Simone Serra de Oliveria, de 28 anos,

Ainda segundo a polícia, Simone conduzia um VW Gol, em sentido a Ponta Porã, quando perdeu o controle e invadiu a pista contrária. A rodovia estava molhada no momento, pois havia acabado de chover. O carro em que estavam colidiu de frente com um veículo Mercedes Benz A200, que transitava no sentido contrário.

A condutora morreu no local. O motorista na Mercedes, de 28 anos, também foi levado para atendimento, sem ferimentos graves. O caso foi registrado na Depac da cidade.