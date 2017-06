Visando melhor público, prefeito muda dia da queima da maior fogueira do País na 40ª Festa em Jateí

Foto: Rogério Sanches / Fátima News / Arquivo - Visando melhor público, prefeito muda dia da queima da maior fogueira do País

JATEÍ – Os trabalhos continuam em ritmo acelerado para a subir a estrutura da maior fogueira do País, com aproximadamente 60 metros de altura. Homens já estão trabalhando na montagem que fica no Parque da Fogueira no município de Jateí, desde a última dia 01 de junho.

O prefeito Eraldo Jorge Leite, mudou a programação para este ano, onde começará na quinta-feira (29) com o grande show com Felipe e Falcão, onde abrirá com a dupla de Elvis e Adriano.

Visando dar uma qualidade melhor no evento e também ao público que prestigia, o prefeito mudou a queima da fogueira para o sábado (01), de julho, a meia-noite.

Com grandes atrações, o prefeito do município, Eraldo Leite, espera superar as expectativas de público em mais uma grande e emocionante queima com show piromusical em comemoração ao Padroeiro São Pedro.

O trabalho se o tempo ajudar, demora ai por volta de 20 dias para ficar pronta e com tudo regularizado e apta para a grande festa.

A 40ª Festa da Fogueira contará uma programação sócio-cultural envolvendo shows, praça de alimentação com barracas de comidas típicas e tradicionais, parque de diversão e rodeio.

VEJA A PROGRAMAÇÃO ABAIXO