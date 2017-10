VÍDEO: Vendaval causa medo e cortina grossa de poeira deixa muita sujeira em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL – O vendaval que também atingiu o município de Fátima do Sul na tarde desta quinta-feira (19), deixou rastros de destruição em vários bairros. A maioria dos danos causados pelo vento com poeira, foram em telhado de casas.

A nuvem de poeira foi se levantando e com ela o vento que era muito forte. As imagens e vídeos viralizaram nas redes sociais, cada um queria fazer a melhor foto ou vídeo para postarem em suas redes sociais.

O vídeo abaixo foi feito por nossa equipe, que pegou o momento em que o vento carregado de poeira começava a chegar em Fátima do Sul.

ASSISTA ABAIXO