VÍDEO: Sucuri de 4 metros surpreende turistas durante passeio nas águas de BONITO

Uma Sucuri de aproximadamente 4 metros fez uma visita surpresa aos turistas que faziam o passeio de flutuação no local conhecido como Barra do Sucuri, no Rio Formoso, em Bonito - município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande. Um guia turístico* da cidade, identificado por Gilmar Maia, registrou o momento em vídeo.

O registro tem poucos segundos, mas mostra o animal no fundo do rio, sem demonstrar agressividade. O dono das imagens comentou em sua página no Facebook e chamou o animal de “dócil”. Pessoas que estiveram no local também relataram pela Rede Social que a aparição não causou acidentes ou situação de perigo aos turistas.

Quem mora na cidade garante que os flagras não são comuns, e diz que é “um privilégio”. “Elas saem no inverno, é mais comum, não nesta época do ano”, comentou a jornalista Sue Lizzie. No fim de semana passado, um filhote de Sucuri também apareceu no Balneário Municipal de Bonito, que costuma ser bastante movimentado.

A recomendação do guia turístico Rogério Alves, nestas ocasiões, é para que o turista não 'encurrale' o animal. "A Sucuri não ataca, ela só se defende caso se sinta acoada, por isso não se deve mexer com o animal. A Sucuri tem mais medo de nós do que a gente tem dela", disse.

*O profissional dono das imagens não foi localizado até o fechamento desta matéria.

Veja o vídeo