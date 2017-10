Vídeo: Marido de confeiteira morre e cliente invade velório por não ter doces entregues

FOTO: DIVULGAÇÃO

Dizem que o cliente tem sempre razão, mas um caso surreal aconteceu em Campo Grande. Uma cliente, invadiu o velório do marido da confeiteira Dayane Cristina Bernardino, porque estava indignada pelo fato da profissional não entregar os doces personalizados combinados para a data.

O fato aconteceu na PAX Universo onde o marido de Dayane estava sendo velado. Ele morreu após um infarto, na última sexta-feira (20). Na confusão, uma prima da mulher ficou fora de si e acabou batendo na invasora.

“Pedi para ela ir até a capela para pegar o dinheiro ela foi tão desumana que entrou filmando, filmou o caixão do meu esposo dizendo que não era problema dela que não tinha nada a ver com a morte do meu esposo”.

Segundo ela, outras clientes entenderam a situação. “Eu estou sem palavras. Tinha pelo menos dez clientes para aquele dia, e nove delas entenderam, porém, ela não aceitou. E pediu o dinheiro de volta, exigindo que eu devolvesse o valor que ela iria pagar num novo pacote”, conta Dayane sobre o fato.

Ela ainda tentou explicar o que aconteceu para a cliente. “Minha ajudante estava comigo, iria visitar meu esposo e depois finalizaria os doces dela, mas no meio do trabalho o hospital me ligou solicitando minha presença. Fui desolada. Quando cheguei, o médico disse que meu esposo piorou de uma hora para outra, teve uma parada cardíaca e não conseguiram ressuscitar. Entrei em contato com essa cliente de lá do hospital dizendo que não teria condições de fazer os doces... Ela foi de uma desumanidade sem igual. Eu perdi meu companheiro, pai dos meus três filhos, não foram doces”, conta Dayane em meio as lágrimas.

Veja o vídeo:

Devolução de dinheiro e tapas

“Ela disse que eu era irresponsável, que eu havia estragado a festa dela, que iria me processar e várias outras a barbaridade. Me propus a todo momento devolver o dinheiro e ela dizia que queria os doces. Ela tinha dado uma entrada de R$ 200 e queria R$ 280, pois seria quanto ela gastaria num novo pacote”, explicou sobre a reação da cliente.

Não contente com a explicação, a mulher resolveu que iria até onde a confeiteira estivesse, e foi aí que o inimaginável aconteceu. A cliente foi até o velório do marido de Dayane e chegou ao local filmando a situação e gritando palavras contra a confeiteira.

“Eu devolvi os R$ 200, mas meus familiares ficaram revoltados. Foi um momento de muita dor, eu perdi meu companheiro, eu perdi o meu amor e ela gritando que eu era irresponsável depois de muitas ofensas por mensagens de WhatsApp e também denegrir minha imagem pelo Facebook”, lamenta.

As imagens da confusão mostram a mulher bastante alterada gritando com Dayane dentro da capela e também o momento que ela pega o dinheiro e acabou apanhando da prima da confeiteira. Nas redes sociais, a família lamentou o ocorrido. A mulher apagou o que tinha escrito

Dayane fez boletim de ocorrência por impedimento ou perturbação de cerimônia funerária.