VÍDEO: Ladrão ‘ninja’ ignora concertina e cerca elétrica para furtar roçadeira

Sistema de segurança instalado em uma oficina de caminhões localizada no Bairro Amambaí, em Campo Grande, não foi suficiente para impedir que um ‘assaltante ninja’ invadisse o local na noite desta quinta-feira (3). Mesmo com todo aparato, o criminoso conseguiu entrar e roubar uma roçadeira avaliada em R$ 500.

De acordo com o proprietário, de 60 anos, a máquina havia sido adquirida havia quatro dias. Nas imagens é possível ver o criminoso se aproximando do muro da oficina, equipado com cerca elétrica e concertina, e pulando sem aparentar muita dificuldade. Em seguida, com uma lanterna, ele entra no galpão e vai direto onde o aparelho usado no corte de grama está.

O empresário conta que a ação durou cerca de 7 minutos, e para ele, o furto foi premeditado por alguém que já conhecia o local. “Ele foi direto no local onde estava a roçadeira”, explica.

Outro ponto que levanta a desconfiança do empresário é o fato de o cão de guarda do local ter sido envenenado há uma semana. “Acredito que foi planejado”, finaliza.