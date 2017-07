VÍDEO: incêndio queima 70% de chácara e mobiliza Bombeiros e moradores

Incêndio em uma área de seis hectares de uma chácara na Rua Alberto Lamego, Bairro José Abrão, em Campo Grande, mobilizou moradores e o Corpo de Bombeiros, na tarde desta terça-feira (11). A propriedade possui dez hectares de extensão e fogo pode ter alcançado 70% da área.

Um amigo do dono da chácara, identificado como Ademir Ferreira da Silva, 59 anos, ajudou no combate às chamas e afirma que o fogo teria começado no Clube do Sesi. “A gente suspeita que seja criminoso por causa das grandes proporções”, disse.

O fogo subiu rapidamente e as chamas alcançaram copas de árvores. O dono do local, Airton Resendo, 67 anos, não mora no local, pois um funcionário cuida da propriedade. "O fogo destruiu, pelo mesno, 70% da chácara", disse.

Próximo ao local, atrás do Aeroporto Internacional de Campo Grande, outra equipe atuava no rescaldo de outro incêndio próximo ao Aeroporto Internacional. Militares usaram tanques de água e abafadores.

Aumento

De 1º de janeiro a 30 de junho de 2016 foram registrados 281 chamados na central de operações. Já de 1º de janeiro de 2017 a 30 de junho foram 590 registros.

Conforme a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, um aumento equivalente a 109% com relação ao mesmo período do ano passado. Somente nas últimas 24 horas, a central de operação recebeu 25 chamados.

Assista: