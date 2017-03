VÍDEO: Governador mantém compromisso e Polo Industrial começa ser desenhado em FÁTIMA DO SUL

Governador mantém compromisso e Pólo Industrial começa ser desenhado em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL – O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), vem mantendo os compromissos firmados com o município de Fátima do Sul, exemplo disso, é a construção do tão sonhado Polo Industrial, que já começou a sua terraplanagem e está em ritmo acelerado.

A terraplanagem da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Polo Industrial, terá um investimento total de R$ 2.034.000,00 (Dois milhões e 34 mil reais), e tem o prazo de 6 meses para ser entregue.

O sonho do Polo Industrial ser instalado em Fátima do Sul, começou em julho de 2014, quando naquela oportunidade o então prefeito da época, Júnior Vasconcelos (PSDB), em uma reunião com empresários na ACIFAS, revelou que a Prefeitura Municipal adquiriu um terreno para implantação do Polo Industrial, que poderá beneficiar no mínimo 30 empresários, que desejam ampliar suas empresas, possibilitando assim a geração de emprego no município. Júnior disse que a área total do terreno e de 5 hectares, mostrando ao presentes a escritura do terreno que já estava no nome do município.

Ao longo dos meses, foram feitos várias visitas na governadoria do Estado, onde o governador Reinaldo Azambuja, nunca se esquivava e sempre garantia que o Polo Industrial seria sim construído em Fátima do Sul.

Reinaldo Azambuja, no mandato de Júnior Vasconcelos, ficará na história de Fátima do Sul como o governador que mais visitou e destinou obras para Fátima do Sul e menos de 1 ano e 6 meses de mandato como governador do Estado de Mato Grosso do Sul, e durante entrega de obras em 24 de abril de 2015, Reinaldo com o deputado estadual Onevan de Matos, o prefeito da época, Júnior Vasconcelos, o presidente da ACIFAS, Fabiano Nunes e demais empresários de Fátima do Sul, foi assinada a ordem de serviço da construção do Polo Industrial no município.

Naquela oportunidade, o presidente da ACIFAS, Fabiano Nunes, ele que ainda continua sendo presidente até o presente momento, disse que “O sonho do polo industrial começou na gestão do ex-presidente da ACIFAS, José Ciro Sanches, há 08 (oito) anos aproximadamente desde então transformamos em uma bandeira da Acifas. Esse projeto foi apresentado por mim, no Sebrae na época e com o apoio de toda diretoria Depois do Ciro eu fui presidente da Acifas com a mesma bandeira O nosso presidente atual José Massariol, que também esta lutando por esse ideal. Hoje vim aqui e estou muito feliz, vejo mais um grande projeto saindo do papel, graças ao empenho do prefeito Júnior Vasconcelos (hoje ex-prefeito), e do governador Reinaldo Azambuja. Essa luta que começou lá atrás e passou por vários presidentes e diretorias da Acifas começa a se realizar”, finalizou Fabiano Nunes.

INVESTIMENTOS DO GOVERNO EM FÁTIMA DO SUL

Em 1 ano e 6 meses de governo, Azambuja viabilizou mais de 15 milhões em recursos para Fátima do Sul, só para recapeamento de diversas ruas do município neste ano foi viabilizado R$ 4,5 milhões, sendo a maior obra de recapeamento da história. Além do recapeamento, Reinaldo destinou recursos para a maior obra de saneamento básico da historia de Fátima do Sul, cerca de R$ 3,5 milhões.

Além destes recursos, o governo do estado tem investido na área da saúde, onde viabilizou aparelhos de mamografia e raio-X computadorizados.