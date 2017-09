Vídeo: Carro de funerária derruba caixão em plena avenida de Campo Grande

FOTO: TOP MÍDIA NEWS

Uma cena no mínimo inesperada para uma noite aparentemente normal foi registrada pelas câmeras de celular neste sábado (2), em Campo Grande. Um caixão, com um corpo dentro, caiu de dentro de um carro de funerária e ficou instantes aberto, em plena Avenida Costa e Silva, região sul da Capital.

As imagens foram filmadas por um condutor não identificado, mas que aparece bastante surpreso no vídeo. Ele chega a tentar ajudar o motorista do outro veículo, mas logo o caixão é recolocado no lugar e segue pela via.

O veículo seria de propriedade do cemitério Jardim da Paz, o maior particular de Campo Grande, que tem três pax prestadoras de serviço. A reportagem do TopMídiaNews entrou em contato com a Nipo Brasileira, uma das funerárias que atendem no cemitério e que administra o local, mas não foi informada sobre o que de fato teria ocorrido.

“Nós não sabemos dizer o que aconteceu, porque não chegou nenhum comunicado, de nenhum motorista, tanto daqui como da São Judas ou da Mundial, que também atendem o cemitério. Houve algum equívoco com a gerência e mais informações só serão obtidas na segunda-feira (4)”, comentou uma funcionária da Nipo Brasileira, que não foi identificada.

Veja o vídeo: