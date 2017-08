VÍDEO: briga de casais durante atendimento causa pânico na defensoria

Wendy Tonhati

Uma briga entre quatro pessoas causou pânico e tumulto, na manhã desta terça-feira (15), no prédio da Defensoria Pública Estadual, localizado perto do Horto Florestal, em Campo Grande. De acordo com testemunhas, a briga envolveu dois casais e teve agressões físicas.

A leitora do Jornal Midiamax, Rosângela Pereira da Silva, estava no local e registrou a confusão em imagens. Segundo ela, não haviam agentes para fazer a segurança e foram pessoas que estavam esperando atendimento que contiveram a briga.

Conforme Rosângela. As duas mulheres brigaram e, depois, os dois maridos também entraram em luta. Houve bate-boca e até ameaças de tiros. Nas imagens, é possível ver que um homem grita, entre xingamentos: “A minha esposa está grávida. Chama a polícia”. Transtornado, são necessárias duas pessoas para segurá-lo.

“Começou a cair gente e quem correu, correu. Tinha um rapaz de muletas e também quase caiu. Não tinha nenhum segurança. Depois, a polícia foi e levou os quatro em um camburão. O pessoal que trabalha lá, disse que costuma acontecer brigas e não tem nenhum segurança”, conta.

Após a briga ser controlada, um servidor da Defensoria Pública Estadual pede calma às pessoas que estavam no recinto.

A Defensoria Pública Estadual foi procurada pelo Jornal Midiamax, mas ainda não encaminhou posicionamento até o fechamento deste texto.