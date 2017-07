VÍDEO: acidente de trabalho decepa mão e antebraço de funcionários de reciclagem

Acidente de trabalho no início da manhã deste sábado (29) decepou a mão e o antebraço de dois funcionários da empresa Repram Reciclagem e Preservação Ambiental, localizada no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Trabalhadores teriam desrespeitado normas de segurança. Nomes das vítimas foram preservados.

As vítimas que estavam no setor de triagem e processamento do material reciclável, especificamente no moinho de plástico foram socorridas, em princípio, pelo responsável pelo setor, o funcionário Néris da Fonseca de 59 anos.

Visivelmente abalado, o funcionário conta que quando chegou já não dava para fazer nada. “Um dele era o operador de linha e responsável pela manutenção máquina, o segundo auxiliava os trabalhos. Quando cheguei no setor só deu tempo de tentar estancar o sangue da mão de um, pois o outro já estava sem o antebraço”, relata.

O operador de linha tinha cerca de quatro meses de empresa, já o auxiliar sairia de férias na segunda-feira (31).

Jeferson Braga, gerente da empresa, disse ao Jornal Midiamax que os funcionários teriam desrespeitado normas de segurança. Ele ressalta que o setor é crítico e requer cursos de segurança.

“A máquina tem procedimento de manutenção que os funcionários conheciam e não cumpriram e por isso aconteceu essa fatalidade”, explicou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço Móvel de Urgência) as vítimas foram socorridas à Santa Casa. Assista.