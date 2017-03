VICENTINENSE pioneiro e aos 94 anos conta que miséria do Ceará fez escolher MS onde é feliz até hoje

O passado foi um tempo difícil na vida de Expedito e Raimunda. Casados há 69 anos, os dois enfrentaram dias de viagem para fugir da pobreza quando moravam no Ceará, na década de 1950. Por conta das dificuldades, buscaram uma vida melhor em Mato Grosso do Sul, quando o estado ainda era só Mato Grosso.

Ele e Raimunda são primos. Quando se apaixonaram, ainda na adolescência, Expedito precisou lutar para conseguir casar com a mulher amada. "O pai dela era daqueles bem difíceis e não queria que a filha dele casasse com qualquer 'cabra', então eu falei que ia trabalhar bastante e a gente ia casar. Graças a Deus casamos e meu bem está aqui hoje comigo", diz Expedito com olhar todo apaixonado.

Em 1950, foi o sogro que descobriu a chance no então Mato Grosso. Veio para o Estado e meses depois voltou para buscar toda família de Raimunda e Expedito. No caminho do Ceará até aqui, a família enfrentou diversas dificuldades pela falta de informação, dinheiro e as mudanças. "A gente veio no pau de arara", lembra. "Pegamos trem, caminhão e caronas até chegar aqui, foram 23 dias de viagem".

Mas antes da chegada, Raimunda diz que lidou com a morte do pai durante a percurso. "Ele passou muito mal e acabou falecendo quando chegamos na Bahia. Ficamos sem direção naquele tempo, ele era nosso guia. Mas a gente estava com as crianças e precisava seguir", lembra.

O casal veio para o Estado na companhia de outras 7 famílias cearenses que na época viajavam pelo mesmo sonho de uma vida melhor.

"A fama boa daqui rodou o País e graças a Deus, cheguei aqui", diz Expedito. "Na época foi aberta uma colônia agrícola de em Dourados e por isso teve fama", explica.

Depois de tantos dias, finalmente a família colocou os pés em Campo Grande, a reação de família foi de surpresa e por conta das condições, relata que foram vistos como mendigos. "Cheguei no dia 7 de setembro de 1952 com todo mundo encolhido, estava tendo uma geada naquele dia e o povo daqui era muito bem trajado. Olhavam pra gente perguntando quem eramos, chegamos aqui como pedir de esmola", recorda.