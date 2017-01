Vicentinense é o novo gerente de Futebol do Ivinhema e prevê elenco completo até o final de semana

FOTO: ARQUIVO

O Vicentinense e ex-jogador Alex Cruz será o responsável por montar uma equipe para o Ivinhema há menos de três semanas do início do estadual. Pela terceira vez atuando como gerente de Futebol, esta será a mais difícil tarefa dentre todas as passagens, porém, o dirigente acredita que até o fim desta semana o grupo já esteja definido e pronto para iniciar a pré-temporada que deverá durar apenas duas semanas.

Com apenas dois jogadores acertados – o zagueiro Abdala e o lateral direito Diego –, o dirigente trabalha em busca de parcerias que tragam grupos de jogadores, que já se conheçam, para diminuir a disparidade na preparação em relação às outras equipes. Até o momento, há um acerto com um grupo de Goiás, além de amigos empresários que também toparam ceder jogadores ao clube. “Estamos acertando a logística e arrumando as passagens pra começar, mas acredito que até este final de semana os atletas já estarão aqui”, conta Cruz.

Reticente no início sobre a possibilidade de voltar ao clube, para não atrapalhar seus negócios pessoais em Vicentina, sua cidade natal, Alex Cruz colocou a paixão pela cidade e amizade com os gestores do clube como um dos principais fatores que o fizeram mudar de ideia.

“São vários amigos meus, a gente está sempre reunido. Eu conversei com o presidente e ele me passou que eu poderia cuidar das minhas coisas lá [em Vicentina] também. Eu não posso largar minhas coisas, mas tem também a paixão pela cidade. Foi aqui que eu consegui meu maior sucesso, ter ido pro Flamengo, então isso fez eu mudar de ideia e ajudar”, disse.