VICENTINA: Vereadores incentivam futebol masculino e feminino que estão no JOJUMS em Coxim

FOTO: FACEBOOK

Vicentina participa de JOJUMS que esta acontecendo na Cidade de Coxim MS, aonde a Cidade de Vicentina esta participando com o futebol de salão Feminino, representado pela equipe sub 17 da Escola estadual Emanuel Pinheiro de Vila Rica e a equipe de Futsal masculino sub 17 da Escola Padre Jose Daniel de Vicentina, hoje (5) estarão disputando a semi final e amanha dia 6 a grande final.

A delegação vicentinense que tem como Presidente o Secretario de Esportes do Município Marquinhos com o técnico Antonio Wagner, aqui informa o placar dos jogos realizados ate aqui: 1º jogo 3x0 sobre Guia Lopes da Laguna, segundo jogo 3x1 sobre a equipe de Alcinopolis, 3º jogo 6x3 sobre a boa equipe de Deodapolis e o quarto jogo foi a vez da equipe de Sonora levar de 6x 2. Hoje na semi final Vicentina enfrenta a forte equipe de Itapora.

A coordenação das equipes vicentinense são enfáticos em agradecer os colaboradores Presidente da Câmara Duda, Vereadores Eliaquin Schaustts, Vereadores Juraci R. de Carvalho (Japão), Leopercio, João Coquinho e Jose Pereira. A organização ainda agradecem o Secretario de Obras Elenildo Santos pelo apoio.

A equipe de Vila Rica de futsal feminino é acompanhada de perto pela Profa Alecsandra (Neguinha), já a equipe de futsal de Vicentina é ministrada pelo Tec. e Professor Antonio Wagner (Gugu) que agradece também o Prefeito Municipal de Vicentina Marcos Benedetti pelo apoio e incentivo.