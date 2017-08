VICENTINA: Três horas e caminhões pipa da Usina e dos Bombeiros foram usados para controlar incêndio

FOTOS: CARLOS CORONEL - Três horas e caminhões pipa da Usina e dos Bombeiros foram usados para controlar incêndio

O resultado final do incêndio no posto de gasolina “Auto Posto Valenciano” no município de Vicentina, foi positivo, sem vítimas fatais, diante da gravidade que aconteceu no pátio do posto quando a carreta carregada de petróleo, abastecia os tanques subterrâneos do posto.

Segundo informações, havia um dos funcionários em cima da carreta e no momento do acidente pulou de onde estava, resultando em uma lesão em uma das pernas, sem gravidade.

O momento foi de desespero total, pois tinha muitos carros no estacionamento e cerca de 54 botijões de gás que estavam em uma central de revenda, na chamada “gaiola”, na área externa.

Segundo dados dos Bombeiros, foi levado cerca de três horas para combater o incêndio, utilizando 5 veículos, sendo 02 caminhões pipa da Usina de Vicentina e outros do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul.

O fogo teve início por volta das 18h, no momento em que um funcionário retirava diesel do tanque subterrâneo do posto de combustível, localizado na região central da cidade, para transferir o produto à carreta.

VÍDEO: Caminhão pega fogo enquanto abastecia tanques em posto de gasolina em VICENTINA

