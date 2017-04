VICENTINA: Simted conclama trabalhadores a lutar contra reforma da Previdência

FOTO: ADÉLIO FERREIRA - PRÓXIMA NOTÍCIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Vicentina, sob a presidência da professora Nilsa Maria Bolsanelo Sales, na noite desta sexta feira, 31, reuniu trabalhadores do município com a finalidade de conclamar todos a ir a luta contra a reforma da Previdência.

Professora Nilsa, fez questão de enfatizar que não defende cor partídária, porque a luta é defender os direitos de todos os trabalhadores, que estão ameaçados. Informou que fez várias reuniões em escolas, pais de alunos, participou de duas reuniões na Camara de Vicentina, protestos em praça pública; com o objetivo de conscientizar a população do retrocesso à aprovação dessa abominável lei.

Lembrou que o dia 31 de março ficou marcado pelos protestos em todo o Brasil, inclusive com barreiras nas divisas dos Estados, para chamar a atenção das autoridades e barrar a aprovação da Lei da Reforma da Previdência. Disse que o MS tem pouca representatividade na Câmara Federal, com 8 deputados, sendo que 4 são contra os trabalhadores.

O presidente do Sindicato Trabalhadores Rurais de Vicentina, Sr. Juraci, mais conhecido por Cita, fez uma ampla explanação sobre como a aprovação dessa lei vai atingir todos e mais os trabalhadores rurais. Disse que hoje já não tem mais diaristas e que a saída é a união da classe trabalhadoras. Não são os pequenos trabalhadores que "quebra" a Previdência Social, mas as grandes empresas, que são as maiores devoras para o orgão da previdência. "Infelizmente os nossos políticos são "financiados" pelos "grandes", ficando assim nas mãos deles, que são obrigados a aprovar leis como essa. A exemplo estamos assistindo o desfecho da malfadada "Lava Jato" que prova que as empresas financia os políticos" Concluiu.

Nilsa agradeceu a presença de todos e pediu para todos os trabalhadores irem a luta e multiplicarem os que são contra a Lei da reforma da Previdência.