VICENTINA: Prefeito cumpre Lei do Piso Nacional, aumento de 7,64% aos professores, salários na conta

Prefeito cumpre Lei do Piso Nacional, aumento de 7,64% aos professores, salários na conta

VICENTINA - "Hoje encerro a semana feliz e com a esperança renovada. Agradeço a Deus e ao povo a oportunidade que me deram. Quero compartilhar com vocês a alegria de hoje, dia 24 de março, ter depositado nas contas dos funcionários os seus respectivos salários", salientou Marquinhos do Dedé em seu facebook.

Quero informar ainda que mandei para a Câmara o Projeto de Lei que corrige o salário dos professores em 7,64% cumprindo assim, a Lei do Piso Nacional. Me orgulho de poder ter feito este reajuste antes de muitos municípios e quero dizer que pagamos o aumento retroativo ao mês de fevereiro!

Espero em breve estender este reajuste a todos os funcionários públicos municipais! Estamos trabalhando para, em pouco tempo, alcançarmos mais este objetivo. Bom final de semana a todos! Fiquem com Deus!