Vicentina é campeã no futsal em jogo definido no último minuto no JOJUMS disputado em Coxim (MS)

FOTO: ALINE MORAIS / FUNDESPORTE - Vicentina é campeã no futsal em jogo definido no último minuto no JOJUMS

Um jogo que resume tudo que os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) representaram: garra, força, dedicação, concentração, equilíbrio e jogo definido no último minuto. A final entre Vicentina e Pedro Gomes lotou o ginásio Fernando Fontoura, na manhã de hoje em Coxim.

Times com características e histórias parecidas, Vicentina e Pedro Gomes chegaram à competição com fome de vitória e sonho de título. Não eram apontadas como favoritas, mas foram ganhando o respeito e a admiração dos adversários. Vicentina deixou pelo caminho equipes fortes como Sonora, campeã em 2015 e vice em 2016. Pedro Gomes superou adversários difíceis como a habilidosa equipe de Corumbá.

A expectativa era mesmo de um jogo igual. No início, Pedro Gomes estava mais confiante. Empurrado pela torcida do colégio que viajou 50km para assistir à final, abriu o marcador aos 11 minutos, com Allifer. Vicentina demorou mais a se encontrar na partida, mas aos poucos equilibrou o confronto. O empate veio aos 18 , em chute de Vandrey.

No segundo tempo, as equipes foram mais cautelosas. As chances não apareciam muito porque as duas defesas estavam bem plantadas. A partida foi para a prorrogação e, quando tudo parecia apontar para uma decisão por pênaltis, nos últimos segundos, Vicentina fez a jogada do título.

Ernandes partiu com a bola dominada e chamou a marcação de três, no meio da quadra adversária. Fabrício passou pela esquerda, recebeu a bola, limpou o lance e bateu forte, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro. Gol da virada, do ouro e da vaga no nacional para a equipe da Escola Padre Daniel. “Estava dificil demais, mas conseguimos uma vitória no finalzinho. Jogam muito bem os moleques lá, mas fomos para cima e fomos campeões ”, disse o autor do gol do título.

Emocionado, o técnico Antônio exaltou o nome da cidade e o desempenho de Vicentina, num campeonato com 44 equipes. “Os meninos de Vicentina que ninguém dava nada por eles estão aqui campeões. Disseram que Vicentina nem estava no mapa e quem agora está mostrando para o Estado todo? Vicentina, campeão dos Jojums”.

Destaque da partida, Ernandes elogiou os colegas e prometeu empenho nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), em Brasília, no mês de novembro, em Brasília (DF). “Emoção muito grande. Bom chegar desacreditado e no campeonato você mostrar quem você é. Estou dizendo por mim e pela minha equipe, pode ter certeza de que no brasileiro, nós não vamos fazer feio”.

A equipe do Colégio Dom Bosco, de Corumbá completou o pódio. No feminino Campo Grande ficou com o título, seguida por Dourados e Amambai.