VICENTINA: Domingo é dia do delicioso almoço com pratos típicos do peixe no Pesqueiro 7 Bello

O Pesqueiro 7 Bello estará atendendo neste domingo (22), com um delicioso almoço com pratos típicos do peixe, o almoço será self-service.

O Pesqueiro 7 Bello, localizado na entrada do município de Vicentina, com acesso ao lado da Rações Bocchi, o almoço será self-service.

CARDÁPIO

No cardápio terá: Pintado ao molho branco. Lasanha de tilápia. Moqueca de pintado. Costelinha de tilápia e pacu. Filé de pacu e tilápia e linguiça de peixe picante. Arroz e pirão. Salpicão de defumado. Pacu Defumado . Pacu assado na grelha recheio de pizza. Salpicão de frango. Sashimi e saladas.

SOBREMESA

De sobremesa: Mousse de Maracujá e Mosaico. Para descontrair uma linda paisagem da natureza. A equipe do pesqueiro está pronta para servir.