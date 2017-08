VICENTINA: Domingo é dia de almoçar no Pesqueiro 7 Bello, confira o cardápio dos deliciosos pratos

Divulgação

O Pesqueiro 7 Bello, localizado na entrada do município de Vicentina, com acesso ao lado da Rações Bocchi, informa que servirá almoço neste domingo (27), com almoço é self-service.

CARDÁPIO

No cardápio terá: Tilápia ao molho branco. Lasanha de tilápia. Moqueca de pintado. Costelinha de tilapia e pacu. Filé de tilapia e linguiça de peixe picante. Arroz e pirao. Salpicão de defumado. Pacu Defumado. Pacu pizza assado. Salpicão de frango. Sashimi e saladas.

SOBREMESA

A sobremesa será: Doce de Mamão e Delícia de Abacaxi​. Sua presença é muito importante para saborear o almoço e desde já a equipe do Pesqueiro 7 Bello agradece a presença de todos.