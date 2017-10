VICENTINA: Crianças ganham 'Cantinho da Alegria' e atendimento fonoaudiólogo durante setembro amarel

Crianças ganham 'Cantinho da Alegria' e atendimento fonoaudiólogo durante setembro amarelo

VICENTINA – O mês de setembro, foi o mês de prevenção ao suicídio. A campanha denominada como “Setembro Amarelo”, e toda a equipe da secretaria municipal de saúde de Vicentina esteve empenhada nesse propósito importante para todos.

A equipe no NASF (Núcleo de Apoio a saúde da família) juntamente com o ESF (Estratégia saúde da família) – Vista Alegre e UBS (Unidade Básica de Saúde) – do Distrito de São José, realizou palestras nas escolas estaduais Padre José Daniel e Escola Estadual São José, com alunos de 12 a 17 anos sobre a prevenção ao suicídio, abordando sobre os aspectos e indícios, a saúde conta com todo o suporte que por ventura houver necessidade.

Foi criado um espaço lúdico “Cantinho da Alegria”, um ambiente para as crianças receberem um atendimento de Saúde mais humanizado. Também no mês de setembro teve inicio o atendimento de fonoaudióloga com consultas todas as sexta-feira.

A secretária municipal de saúde, Josiane de Oliveira, falou das expectativas alcançadas por toda sua equipe “Meu objetivo era tornar a ida das crianças ao médico um momento prazeroso, que se fosse necessário esperar por algum tempo que essa espera fosse divertida, para que eles sempre quisessem voltar e assim vamos plantando a sementinha para aprenderem a ter o hábito da prevenção mesmo ainda sem compreenderem os benefícios que visitas periódicas para atendimento médicos, puericultura, vacinas podem trazer para a vida deles. Para finalizar, quero agradecer ao prefeito Marquinhos do Dedé que nos apoia em tudo que fazemos e também a toda essa equipe da saúde que não mede esforços para dar o de melhor em tudo que fazemos”, finalizou Josiane de Oliveira.