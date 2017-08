VICENTINA: ‘Bigode’ fala do sofrimento e angústia que passou preso sem dever, em reportagem hoje 18h

VICENTINA: ‘Bigode’ fala do sofrimento e angústia que passou preso sem dever, em reportagem hoje às 18h

VICENTINA - Pela segunda vez em menos de 24h a TV Morena esteve juntamente com sua equipe na cidade de Vicentina para entrevistar Anderson, popularmente conhecido como “Bigode”, ele que foi preso no sábado por volta das 11h40 em uma blitz de transito que era feita na praça central de Fátima do Sul na Avenida nove de julho. No momento da prisão ele estava acompanhado da namorada de 17 anos.

Bigode foi solto na noite de ontem, terça-feira (15), por volta das 19h20, com muita festa e fogos.

Bigode, revelou a angústia e o sofrimento que passou nesses quase 4 dias que esteve preso na cidade de Fátima do Sul. A reportagem feita na manhã de hoje, quarta-feira (16), vai ao ar às 18h de hoje mesmo na TV Morena.