Vice Prefeito Cicinho esteve na ponte travessão da 12ª à 13ª linha que foi reformada em DEODÁPOLIS

FOTO: Eliton Santos - Impacto News

Em pouco mais de uma semana após o inicio da nova administração, o poder publico municipal já mostra o seu ritmo. Nesta sexta por exemplo, o Vice-Prefeito Cicero Alexandre esteve no travessão da 12ª para 13ª linha.

No local, em apenas um dia, a equipe realizou a reforma de uma ponte que estava intransitável. O Vice-Prefeito estará junto com o Prefeito Valdir Sartor coordenando pessoalmente a pasta da Secretária de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente.

“Estamos realizando um levantamento detalhado da condição de todas as pontes do município e com base nisso iremos criar um cronograma de recuperação destas pontes. O objetivo é acelerar o atendimento nestes locais mais emergentes e com isso dar condições de trafegabilidade aos nossos produtores. A ação neste local atendeu ao pedido do produtor rural Evandro Gonçalves!” ressaltou o Vice-Prefeito.

Ainda segundo ele, já nesta próxima semana a equipe estará ainda no mesmo travessão, em uma outra ponte, realizando a recuperação da mesma. “Lá ainda tem mais uma ponte, a que passa sobre o córrego seco. É a conhecida ponte do caraíxo. Estaremos também reformando aquela ponte!” destacou.