Vice Governadora participou de reunião em Deodápolis com beneficiários do Vale Renda

Fotos: Eliton Santos

A Vice-Governadora Rose Modesto participou de uma reunião com diversas famílias do programa Vale Renda na tarde desta quinta, dia 21 de setembro em Deodápolis. Rose estava acompanhada do Prefeito Valdir Sartor, do Vereador Cicero Tanajura, da Superintendente dos benefícios sociais do estado, Ângela Nunes e da Coordenadora Local do Vale Renda, Niucéia. O Coordenador Regional do Governo do Estado, Junior Vasconcelos também participou da solenidade.



143 famílias beneficiárias de Deodápolis estiveram no evento. O Vale Renda atende atualmente em torno de 60 mil famílias em todo o estado. Estas recebem por mês o valor de R$ 170,00. Na reunião a Vice-Governador destacou a importância do rendimento para as famílias e destacou os deveres destas para com o programa. Um dos pontos explanados é que agora as famílias deverão comparecer na escola onde seus filhos estudam ao menos uma vez a cada bimestre para acompanhar a ‘Vida estudantil’ das crianças.



“Na reunião, em primeiro lugar destaquei a importância da participação da família na escola. Eu como educadora sei da importância disso na vida escolar dos nossos estudantes quando a família esta presente. Toda esta responsabilidade não é só do educador. A família tem que participar e por isso nós baixamos um decreto onde a família é obrigada a vir na escola a cada bimestre. E a outra pauta é a importância da gente combater a violência contra a mulher!” destacou a Vice-Governadora Rose. O estado realizou ações do ‘Agosto Lilás’.



Rose Modesto ainda falou a respeito das ações que capacitação e qualificação profissional que o Governo do Estado realizará para as familiais beneficiárias do programa ‘Vale Renda’. O Prefeito Valdir Sartor parabenizou o Governo do Estado e ressaltou a importância destas ações para o fortalecimento da qualidade de vida da população. “Mais uma vez vejo através do Governo do Estado a importância de se promover estas ações como base para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Parabéns a nossa Vice-Governador Rose e ao Governador Reinaldo por proporcionar inclusão social e a qualificação profissional de tantas familiais!” destacou.