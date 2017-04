Vereadores visitam construção das 300 casas e cobram entrega aos contemplados em FÁTIMA DO SUL

Vereadores de Fátima do Sul ao lado do gerente da Caixa e do diretor técnico da CRF (Foto: Ribero Júnior / SiligaNews)

Com o intuito de garantir uma moradia digna para os que mais necessitam, o presidente da Câmara, Ermeson Cleber Mendes, e os vereadores João Hermes Pieretti, Nelson Pisano, Ezequiel Ferreira, Darço Losano, Ronaldo do Lanche e Luiz Cordeiro, acompanhados do gerente da Caixa "Guilherme Gervinis Ascole" foram na manhã da ultima quarta-feira (26) acompanhar e cobrar agilidade na entrega das 300 casas em Fátima do Sul. Os vereadores foram cobrar da entidade CRF (Comunidade Organizada em Defesa de Moradia nas Ocupações Irregulares, Famílias sem Moradias no Mato Grosso do Sul) responsável pela execução das obras, um posicionamento, sobre o planejamento de entrega das casas. De acordo com os vereadores, os contemplados estão ansiosos e cobram diariamente os vereadores sobre o termino das obras.

Diretor técnico da CRF disse que previsão de entrega é dia 11 de maio (Foto: Ribero Júnior / SiligaNews)

O diretor técnico da entidade Orli Colombo Lopes, recebeu os vereadores e o gerente da Caixa, relatando que as obras já foram finalizadas, que no momento a entidade realiza uma vistoria em todas as residências, para verificar se não existem problemas, como telhas quebradas, infiltrações, se o aquecedor solar está funcionando normalmente, dentre outras necessidades. Orli relatou ainda, que a previsão é de que as casas sejam entregues aos contemplados no próximo dia 11 de maio, sendo que todos terão um prazo de 30 dias para se mudarem. "Estamos realizando algumas vistorias, a Sanesul já fez a ligação de toda a rede de água no local, a Energisa está finalizando a ligação da rede elétrica, e a CRF está finalizando a quadra de esportes, bem como vistoria nas residências, para que possamos entregar as casas aos contemplados", disse Orli.

Vereadores foram acompanhar obras e cobrar um posicionamento sobre a entrega das unidades aos contemplados (Foto: Ribero Júnior / SiligaNews)

De acordo com os vereadores, a visita teve o objetivo de fazer um levantamento e fiscalizar as obras complementares, que irão proporcionar segurança e qualidade de vida para as famílias que irão morar nas unidades habitacionais. 300 Casas A construção das 300 unidades habitacionais, foram iniciadas na gestão do ex-prefeito Júnior Vasconcelos (PSDB), através do Projeto Minha Casa Minha Vida - Entidades. O projeto habitacional é uma parceria da Prefeitura Municipal, Caixa Econômica Federal e CRF. De acordo com o projeto, foram investidos cerca de R$15 milhões na construção das 300 casas, sendo que cada residência contará com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, calçada, asfalto, iluminação pública, drenagem, água encanada e uma praça no bairro.