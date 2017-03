Vereadores pedem maquinários do Estado para recuperação das estradas vicinais em GLÓRIA DE DOURADOS

Vereadores Milton Cesar Gomes PP e Carmo Felismino da Silva (Sacolão) PV – Foto Adauto Dias - glorianews

Os Vereadores Milton Cesar Gomes PP e Carmo Felismino da Silva PV, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, apresentaram e foi aprovada indicação ao deputado Estadual Onevan de Matos PSDB, com cópia ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja PSDB, para que, o Deputado interceda junto ao órgão competente e que analise a possibilidade de liberar os maquinários do Estado para que seja realizada a restauração das estradas vicinais da Zona Rural do município de Glória de Dourados.

Justificativa:

Esta proposição é justa e necessária, haja vista as dificuldades que estão passando os moradores da zona rural, mercê das incessantes chuvas que castigou nosso município, a exemplo de outros recantos do Estado, causando deterioração das estradas, dificultando o transporte dos moradores, atrapalhando o escoamento da produção agrícola e criando notórias dificuldades no transporte escolar.