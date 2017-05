Vereadores pedem informações de valores arrecadados com taxa de iluminação e abrigo em Vicentina

Vereadores José Pereira e Lupércio Nantes durante sessão ordinária da Câmara – FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS

TRABALHOS LEGISLATIVOS DA SESSÃO ORDINÁRIA - VICENTINA

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, seja expedido cópias desta propositura, ao Exmº Srº Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal de Vicentina nos qual Requeiro que seja encaminhado para este Poder Legislativo o valor arrecadado com a taxa de iluminação publica e qual os valor que o município tem com os custos de manutenção.

Desta maneira espero que o Poder Executivo me informe formalmente os respectivos valores recebidos e gastos.

Nestes termos pedimos deferimento.

Sala das Sessões, 16 de Maio de 2017.

José Pereira de Figueiredo

Vereador – PSDB

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, seja expedido cópias desta propositura, ao Exmº Srº Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal de Vicentina e a Senhora Joseane de Oliveira e Silva, Secretária Municipal de Saúde nos quais requeremos que seja entalado um gerador de Energia no Hospital Municipal Maria dos Santos Bastos.

Tendo em vista que o referido hospital não possui gerador e em casos de queda de energia o mesmo é fundamental para manter o funcionamento de todo hospital.

Nestes termos pedimos deferimento.

Sala das Sessões, 16 de Maio de 2017.

Lupércio N. Castilho Eliaquim Schausst Juraci R. de Carvalho João R. de Lima

Vereador – PR Vereador – PMDB Vereador – PMDB Vereador - PSL

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, seja expedido cópias desta propositura, ao Exmº Srº Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal de Vicentina e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa , Secretário Municipal de Obras nos quais requeremos que seja construído abrigos de ônibus na linha do Carajá e Caraguatá.

Senhor Prefeito e Secretário vários moradores das referidas linhas tem nos procurado pedindo estes abrigos para protege-los em dias de chuva e sol, desta maneira gostaria que o Poder Executivo atendesse esta nossa reivindicação.

Nestes termos pedimos deferimento.

Sala das Sessões, 16 de Maio de 2017.

João Ribeiro de Lima Petruça L da Silva Lupercio Nantes Castilho

Vereador – PSL Vereadora – PR Vereador - PR