Vereadores entregam vários pedidos nas mãos de Reinaldo que garante ajudar GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: ASSESSORIA - Vereadores entregam vários pedidos na mãos de Reinaldo Azambuja que promete ajudar

GLÓRIA DE DOURADOS - Os vereadores da Câmara Municipal de Glória de Dourados, Vereador Milton César Gomes – PP, Vereador Aribaldo Bispo Dos Santos – PROS, Vereador Carmo Felismino Da Silva – PV, Vereadora Claudia Regina Marangoni Bom – PSDB, Vereador José Bispo De Souza – PR, Vereador Júlio Cleverton Dos Santos – PT, Vereador Mauricio Marques Jesus – PSB, Vereadora Rosani Espindola Barros Penze – PEN e Vereador Sebastião Pereira – PSDB, estiveram na governadoria e entregaram em mãos ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, várias reivindicações para diversos setores voltados para o município de Glória de Dourados.

SEGUE ABAIXO AS REIVINDICAÇÕES

SAÚDE:

Aumentar o valor do repasse para Maternidade Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória;

Van-Ambulância UTI-Móvel;

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Emenda para aquisição de um veículo;

EDUCAÇÃO:

Reforma do Ginásio Municipal;

Fechamento das laterais das quadras das Escolas Estaduais Prof. Eufrosina Pinto e Vânia Medeiros Lopes;

Recursos via Fundesporte para destinando-se recursos para Distrito de Guassulândia, trabalho a ser realizado com crianças e jovens do distrito;

Reforma da Escola Estadual Hilda Bergo Duarte;

Refeitório coberto para Escola Estadual Vânia Medeiros Lopes;

OBRAS E INFRAESTRURA:

Pavimentação e Drenagem destinadas para vila industrial;

Urbanização do Parque do Lago Ramez Tebet, bem como a recuperação da Avenida Ramez Tebet;

Patrulha Mecanizada;

Pavimentação asfáltica da Rua Manoel Silveira Costa e Rua Cervo centro de Glória de Dourados;

Abertura do Travessão da 4º linha dando acesso a 3º linha, poente;

Construção de uma Ponte na 5º Linha nascente, entre município de Gloria de Dourados e Ivinhema, dando acesso a Usina Adecoagro Vale do Ivinhema;

Que o governado do estado interceda junto a Receita Federal que disponibilize uma caminhonete para a manutenção da rede elétrica de nosso município;

Pavimentação e estruturação do Parque de Exposição Manoel Alves de Azevedo;

Cedência no mínimo de 90 dias uma moto-niveladora, pá carregadeira, rolo para asfalto, para auxiliar na recuperação das linhas rurais e recuperação asfáltica;

Que retorne para Glória de Dourados o Cartório Eleitoral;

Solicitamos agilidade na emissão das carteiras de identidade;

Disponibilize para município uma viatura para polícia militar;

Emenda para reforma da Praça castelo Branco e Praça Jose de Azevedo;

Resfriadores e ordenhadeiras de leite;

Os pedidos acima mencionados, vêm de encontro com as necessidades do município de Glória de Dourados – MS, apesar de sabermos que o BRASIL enfrenta o momento mais difícil da sua história política e econômica, mas cremos que o país melhorará.

A Câmara Municipal solicita ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, que analise a possibilidade de aumentar recursos destinado ao Hospital da Maternidade Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória, pois, é o único hospital do município para atender a população, principalmente os usuários do SUS, com atendimento vinte quatro horas, fazendo também os serviços de pronto socorro, já que o serviço público não dispõe do mesmo, esta emenda irá ajudar o hospital a manter a qualidade e consequentemente oferecer melhores condições de atendimentos a nossa população Glóriadouradense.

Com aquisição de uma Van-Ambulância UTI-Móvel, objetiva oportunizar um melhor deslocamento dos pacientes para outros municípios, aprimorando atendimento à população de nosso município, e consequentemente proporcionará melhoras na qualidade de vida de nossa comunidade.

A gerência de Assistência Social do município necessita de uma de um veículo para atender as necessidades dos munícipes e gerência.

Na área da educação temos vários pedidos de grande valia, uma delas é a reforma do ginásio de esportes, com o passar do tempo sua estrutura e acomodações sofreu um desgaste muito grande, os banheiros feminino e masculino encontram-se impossibilitados de uso. Portanto, há necessidade, de uma ampla reforma no Ginásio para receber e servir melhor a população de nossa cidade.

Através do Fundesporte, destinar de recursos para ser para desenvolver trabalho com as crianças e jovens do Distrito de Guassulândia.

Salientamos, a importância da reforma da escola estadual Hilda Bergo Duarte, entre outros pedidos para outras escolas de nosso município.

Sobre a questão de OBRAS E INFRAESTRURA o nosso município está pedindo socorro em vários setores, precisamos com urgência, a restauração das linhas da Zona Rural do município de Glória de Dourados, por causas das incessantes chuvas que castigou nosso município, causando deterioração das estradas, dificultando o transporte dos moradores, atrapalhando o escoamento da produção agrícola e criando notórias dificuldades no transporte escolar, por esses motivos solicitamos a cedência no mínimo de 90 dias de uma moto-niveladora, pá carregadeira, rolo para asfalto, para auxiliar na recuperação das linhas rurais e recuperação asfáltica.

Solicitamos que seja efetuada uma parceria entre o Governo do Estado juntamente com os municípios de Glória de Dourados e Ivinhema para realizarem a Construção da Ponte na 5º Linha nascente, que dá acesso a Usina Adecoagro Vale do Ivinhema.

Na condição de legítimos representantes da população, informamos que a Usina Adecoagro está instalada no município de Ivinhema, e, consequentemente gerando vários empregos aos nossos munícipes, melhorando o setor sócio econômico de nossa cidade. Desta forma, com a construção desta ponte, a usina ficará apenas 26 quilômetros de Glória de Dourados.

A Vila Industrial necessita urgentemente de Pavimentação e Drenagem, temos várias ruas que em dias de chuvas ficam intransitáveis.

Solicitamos a viabilização de recursos de urbanização do Parque do Lago Ramez Tebet, com Iluminação, Pavimentação, Pista de Caminhada, Quadra de Vôlei de Areia. Com a realização do projeto de urbanização, o Logo Ramez Tebet se transformará em um dos mais belos cartões postais de nossa cidade.

Os nossos pedidos acima mencionados, reforça a necessidade do apoio de Vossa Excelência para destinar recursos para Glória de Dourados, com parcerias com os Deputados Estaduais e Federais para que o nosso município não pereça com a falta de investimentos. Se houver essa união, com certeza teremos mais forças e conseguiremos resultados positivos assegurando melhor qualidade de vida ao cidadão Glóriadouradense.