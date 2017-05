Vereadores destacam e agradecem governador por nova viatura para Polícia Militar de Vicentina

Os vereadores do município de Vicentina, José da Silva Machado “Duda”, Juraci Rodrigues de Carvalho “Japão”, Eliaquim Schausst, Petruça Lourenço da Silva e João Ribeiro de Lima, acompanhado do Comandante Doneda e policiais, receberam das mãos do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, as chaves da nova viatura para Polícia Militar do município de Vicentina.

O vereador e presidente da Câmara de Vicentina, Duda, destacou em sua rede social, a satisfação de todos os vereadores com essa conquista “Orgulho em fazer parte de mais essa conquista em benefício à cidade de Vicentina. Que possamos crescer cada vez mais, em busca de uma cidade cada vez melhor. Hoje, juntamente com os vereadores Japão, Petruça, Eliaquim e João Ribeiro recebemos uma viatura da polícia militar, pelas mãos do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de segurança pública”, agradeceu ele em nome de todos os 09 vereadores da Casa de Leis de Vicentina.

REINALDO ENTREGOU 32 VIATURAS

Oito municípios da região da Grande Dourados receberam 32 viaturas neste sábado (20). Os veículos foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja em solenidade às 9h30 no Salão de Eventos do Sindicato Rural, que fica na rua Valério Fabiano, 100 Jardim Alhambra, em Dourados, durante a 53ª Expoagro.

As entregas fazem parte do programa MS Mais Seguro, maior programa estadual de investimentos em segurança pública, que tem investimento total de R$ 114 milhões para compras de viaturas, armamentos, equipamentos radiocomunicação e reformas.

Foram beneficiadas com viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros as cidades de Dourados (18 carros), Caarapó (3), Douradina (1), Laguna Carapã (1), Itaporã (1), Fátima do Sul (4), Rio Brilhante (3) e Vicentina (1). Do total de carros, 14 vão para a Polícia Militar, 13 para a Polícia Civil e cinco para o Corpo de Bombeiros. A entrega representa R$ 5.091.861,00 de investimentos.