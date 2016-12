FOTO: WASHINGTON LIMA - Vereadores definem chapa da nova Mesa Diretora da Câmara de FÁTIMA DO SUL

A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fátima do Sul vai ter candidato único em 2017. O Vereador Ermeson Cleber Mendes, eleito pelo PT, na coligação da Prefeita eleita Ilda Salgado Machado (PR), encabeça chapa que teve o pedido de registro homologado nesta sexta-feira (30) para presidir a Mesa Diretora da Casa pelos próximos dois anos.

Após entendimento do grupo que representa a maioria da Casa, a partir do dia primeiro de janeiro, a diretoria da Câmara Municipal de Fátima do Sul, terá como presidente, o vereador Ermeson Cleber Mendes (PT), que ocupará o cargo pela terceira vez, na vice-presidência ficará o vereador Diego Candido Batista (SD), o "Diego Carcará", 1º secretário Nelson Ferreira Pisano (PR); e 2º secretário José Michel Gomes (PDT), o "Michel do Ceará. A chapa também conta com adesão e apoio de dos Vereadores Jairo Fernandes (PSDB), Ezequiel Ferreira (PDT), Luiz Cordeiro (PSDB) e Wagner da Garagem (PR), que estava ausente devido ao falecimento de familiar em Campo Grande.

"Estou muito feliz em receber a confiança deste grupo para assumir a responsabilidade de presidir a Câmara Municipal pelos próximos dois anos. Estarei empenhando para construir, reivindicar e somar, juntamente com os colegas parlamentares. E, independente da sigla partidária ou de posição social, a Casa sempre estará aberta para todos que queiram colaborar com desenvolvimento de Fátima do Sul. O intuito do nosso grupo é trabalhar priorizando o bem estar da população, desenvolvendo da melhor maneira possível o papel de representante do povo e de poder fiscalizador do Executivo”, declarou o futuro presidente Ermeson (PT).

Os vereadores eleitos para a próxima legislatura, tomarão posse no dia 1º de janeiro, numa sessão que antecederá a posse da prefeita da Ilda Salgado Machado e do vice-prefeito Altair de Albuquerque, marcada para ás 8hs, na Câmara Municipal de Fátima do Sul.