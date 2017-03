Vereadoras viabilizam junto ao IMASUL a reativação do viveiro de mudas em GLÓRIA DE DOURADOS

Presidente do Imasul, Ricardo Eboli, e as vereadoras Cláudia Regina Marangoni Bom PSDB e Professora Rosane Espindola Barros Penze PEN, - Foto Imasul

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) vai ajudar o município de Glória de Dourados a reativar seu viveiro de mudas, objetivando a recuperação das áreas de preservação permanentes com passivo ambiental.

O assunto foi discutido entre o diretor presidente do Imasul, Ricardo Eboli, e as vereadoras Cláudia Regina Marangoni Bom PSDB e Professora Rosane Espindola Barros Penze PEN, em reunião na tarde desta quarta-feira (22), na sede do instituto.

O município dispõe de uma área reservada para essa finalidade desde a década de 80, onde já existiu o viveiro por determinado tempo. Para tanto, será firmado um Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e o Imasul, que enviará técnicos para auxiliar na estruturação dos canteiros, seleção das espécies e demais assistência necessária.

A vereadora Professora Rosane, que é bióloga, frisou que a gestão municipal anterior sofreu uma ação judicial para executar a recuperação de áreas de preservação permanente - APP, porém o trabalho não avança devido à falta de mudas. “Tivemos a idéia de procurar o Imasul e fomos atendidas, vamos ter o apoio necessário pra refazer o viveiro”, disse. A intenção, ainda, é produzir mudas frutíferas para distribuir à população.

Ricardo Eboli estuda visitar a cidade no fim de abril ou início de maio, por ocasião da realização da Expoglória - feira agropecuária local, quando deve ser firmado o Termo de Cooperação para ativação do viveiro.

Nesta visita o diretor presidente do Imasul vai aproveitar para se reunir com produtores rurais do município para explicar como fazer o cadastro no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e sanar todas as dúvidas a respeito.