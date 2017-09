Vereadoras pedem informações sobre plano de cargo e carreira e limpeza do antigo Laticínios

Vereadoras Claudia Regina Marangoni BOM – PSDB e Rosani Espindola Barros Penze – PEN – Foto Adauto Dias / glorianews

As Vereadoras Claudia Regina Marangoni BOM – PSDB e Rosani Espindola Barros Penze – PEN, na sessão desta segunda feira 11, na Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, apresentaram e foi aprovado requerimento ao Prefeito Aristeu Pereira Nantes PEN, solicitando que informe esta Casa de Leis o andamento para instituição do plano de cargo, carreira dos servidores do nosso município.

Justificativa:

O nosso objetivo em solicitar as informações acima, é de mantermos informados, zelando pelo direito dos servidores de nosso município, atendendo as constantes reivindicações dos servidores municipais, buscando o direito da progressão funcional.

Nesta mesma sessão, as Vereadoras Claudia Marangoni e Rosane Penze também apresentaram e foi aprovada indicação ao Prefeito Aristeu Nantes, solicitando que o Executivo Municipal através da Gerência de Obras e Serviços Públicos – GEOP, especificamente pelo (a) fiscal de obras deste município, que notifique os proprietários do terreno onde se localizam as instalações do desativado Laticínios Santa Maria Ltda, para que estes efetuem a limpeza do local, sob pena de multa nos termos do Código de Posturas deste Município.

Justificativa:

A matéria apresentada justifica-se uma vez que o referido local encontra-se abandonado e necessita de limpeza, ante suas condições precárias de higiene. Além disso, tendo em vista as referidas circunstâncias, o local tem sido utilizado como ponto para vários usuários de entorpecentes, necessitando assim, de uma providência com urgência, já que a limpeza de prédios, terrenos e outros é de responsabilidade do proprietário, os quais respondem perante as autoridades municipais em caso de descumprimento, (art. 10, Código de Posturas – Lei n. 406/1981).