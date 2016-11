Vereador se diz constrangido e pede agilidade do TRE na decisão sobre as eleições de FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - Durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Fátima do Sul, o vereador Luiz Cordeiro (PSDB), usou da Tribuna do Plenário Athaufo de Matos, para pedir providências e agilidade em todo o processo que envolve as eleições municipais de outubro deste ano (2016).

Segundo o vereador, todo o acontecido está se tornando constrangedor para toda a população e principalmente para a classe política do município “Precisamos de um basta neste assunto, pois por onde passo, as pessoas ficam me perguntando e cobrando fortemente uma resposta, onde parecer que somos nós quem resolvemos essa questão, não temos esse poder, é constrangedor para esse vereador e tenho certeza que é para todos”, salientou Cordeiro.

O vereador destacou também que não é só no município de Fátima do Sul que ele passa por isso, mas sim, nas cidades vizinhas por onde ele anda “É complicado, sempre vou a Dourados, e lá não é diferente, é o pessoal me ver que o assunto é sempre o mesmo, é sempre a questão política que se entornou em Fátima do Sul, por isso venho aqui pedir para que as autoridades competentes que agora já depende do TRE-MS, tome as devidas e rápidas providências e dê uma resposta definitiva a todos nós e também a toda a população”, finalizou Cordeiro.

ENTENDA O CASO

Fátima do Sul neste momento está nas mãos do TRE-MS para as futuras decisões sobre o futuro político, uma vez que, a prefeita eleita Ilda Machado (PR), teve seu mandato cassado pela Juíza Eleitoral de Fátima do Sul, Rosângela Alves Fávero de Lima, pela prática de compra de votos.

Já o candidato do PSDB e atual prefeito Júnior Vasconcelos, também teve sua candidatura cassada e a da sua vice Cida Santos, por abuso de Poder, portanto, o município como teve só dois candidatos na disputa, poderá ocorrer novas eleições.

Os dois candidatos já entraram com seus devidos recursos, resta saber, onde e quando, o TRE-MS, dará sua posição no caso.