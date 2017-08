Vereador renuncia o cargo em forma de protesto contra atual administração em IVINHEMA

Zé Visconde renuncia cargo de vereador em Ivinhema

Conforme anunciado pelo Site Ivinoticias, o vereador José Alves de Souza, o popular Zé Visconde (PR) que obteve na última eleição 448 votos, renunciou seu cargo em forma de protesto.

Com a volta do recesso parlamentar, nesta segunda-feira (07) o agora ex-vereador Zé Visconde na presença dos seus familiares e amigos, pediu o uso da tribuna e durante cerca de 8 minutos falou o motivo de sua renuncia, “estou no meu segundo mandato e decepcionado com a administração de Ivinhema e muitas vezes com a câmara municipal, porque muitas vezes nós (vereadores) somos cobrados, vamos até a prefeitura cobrar e não é feito nada”, destacou Zé Visconde.

Ainda no seu discurso, Zé Visconde salientou sobre o que acha do papel de um vereador no município, que hoje ganha R$ 7.596,68 de salário, “eu acho que sou um vereador palhaço de gravata, porque realmente a gente esta aqui servindo de palhaço e não de vereador”, salientou Zé Visconde para ilustrar que os pedidos do vereador não são realizados pela atual administração.

Sobre o Distrito de Amandina, o ex-vereador salientou que tem vergonha de legislar pelo local, “Moro no distrito de Amandina e tenho vergonha de ser vereador, porque Amandina tem 3 vereadores e nenhum vereador faz nada, e tenho certeza que pode ter 10 vereadores em Amandina que com essa administração que ta ai, nós nunca vamos ser atendidos, então vou renunciar de forma de protesto, em forma de respeitar a população, porque não estou sendo digno, do que estou recebendo ”, disse Zé Visconde.

QUEM ASSUME!

Com a renuncia de Zé Visconde na Câmara de Vereadores, quem assume o cargo será o primeiro suplente Marcio Alves de Oliveira (PR) o popular Marcio Cabelereiro que obteve 363 votos na última eleição.