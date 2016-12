Vereador mais votado é definido como futuro presidente da Câmara de JATEÍ

JATEÍ - Os vereadores eleitos para a próxima legislatura no município de Jateí, se reuniram na manhã desta segunda-feira (19), para definir a próxima mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018.

A chapa registrada “Renovação e Transparência”, é encabeçada pelo vereadores mais votado nas eleições do último dia 02 de outubro, Edson José de Lima Paz, ele que tirou 381 votos.

A posse do prefeito eleitos e dos vereadores eleitos acontece no próximo dia 01 de janeiro de 2017, às 08h da manhã no Centro Cultural, onde também acontece a eleição da nova mesa diretora que vai comandar os trabalhos legislativos no biênio 2017/2018 em Jateí.

CHAPA FICOU ASSIM

Presidente: Edson José de Lima Paz

Vice-presidente: Sebastião de Freitas

1º Secretário: Manoel Pinheiro de Andrade

2º Secretário: José Rosendo Duarte

Membro: Jeovani Vieira dos Santos

Membro: Robson Carmo Monteiro