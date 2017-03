Vereador Edmilson Prates solicitou emendas do Deputado Marcio Fernandes para DEODÁPOLIS

FOTO: ASSESSORIA -

O Vereador Edmilson Prates recentemente em Campo Grande no gabinete do Deputado Estadual Márcio Fernandes. Edmilson esteve acompanhado do Presidente da Câmara de Deodápolis, Vereador Márcio Teles e do Prefeito Valdir Sartor.

Os representantes de Deodápolis foram recebidos pelo Chefe de Gabinete Wagner Mascarenhas. Os pedidos do Vereador pautaram a viabilização de recursos para a realização de melhorias na estrutura do Conselho Tutelar do Município e recursos para a compra de climatizadores evaporativos para a Escola Estadual Edwirges Coelho Derzi.

“O aumento populacional em nossa cidade demandou um trabalho muito mais extensivo em relação as ações do Conselho Tutelar que muito tem feito na garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Outro pedido que fiz foi em relação a Escola Edwirges Coelho Derzi. Esta foi a primeira escola estadual instalada em nossa cidade e a sua estrutura necessita destes climatizadores para promover mais conforto aos estudantes e professores em dias de grande calor.

O Deputado muito tem contribuído com a nossa cidade e tenho a plena convicção de que seremos atendidos em mais estes pedidos!” ressaltou o Vereador Edmilson Prates.