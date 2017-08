Vereador diz que Sanesul está disposta a negociar 'taxa' mas falta vontade do prefeito em VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Vereador diz que Sanesul está disposta a negociar 'taxa' mas falta vontade do prefeito

VICENTINA - A sessão ordinária da Câmara Municipal de Vicentina aprovou na sua última sessão, 07 proposituras, sendo 03 (três), Requerimentos, 02 (duas) Moções e 02 (duas) Indicações, todas apresentadas e aprovadas por unanimidade de votos dos 09 (nove) vereadores que compõe a Casa de Leis.

Entre os requerimentos apresentados e aprovados, o vereador José Pereira (PSDB), usou de sua prerrogativa regimental e requereu a Mesa Diretora da Casa de Leis, para que fosse expedido cópias do mesmo, ao prefeito municipal Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB) com cópias ao Presidente Diretor da Sanesul “Luiz Rocha”.

José Pereira pediu prioridade no requerimento, na qual pede que seja antecipado a assinatura do novo contrato entre o Município de Vicentina e a Empresa de Saneamento Básico de MS (Sanesul), no sentido de que se possa estar renegociando o menor valor possível sobre a taxa de esgoto no nosso Município.

Em seu outro requerimento apresentado na sessão, o vereador pediu também para que fosse encaminhado cópias ao Governador do Estado do MS, Reinaldo Azambuja, e ao Secretário da Agesul, Marcelo Miglioli, e ao prefeito municipal Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), no qual requer, que seja feito a recuperação das Pontes da 3ª Linha e Linha do Iguassú Nascente, divisa com o Município de Gloria de Dourados.

O vereador destacou em seu pronunciamento na Tribuna, que já manteve contato com o presidente diretor da Sanesul, Luiz Rocha, e que foi informado que é preciso a boa vontade do prefeito de Vicentina para fazer os trâmites legais e estudarem uma melhor forma de tentar renegociar e baixar um pouco mais a taxa de esgoto no município.

“Já mantive contato com o Luiz Rocha e ele está disposto a estudar uma forma de renegociar no melhor valor essa taxa de esgoto que por sinal está muito além do que podemos pagar. Ele me disse que falta vontade do prefeito municipal para resolver esse detalhe, por isso, apresentei esse requerimento para tentar facilitar as coisa e entre o Executivo e a Sanesul, e juntos solucionar esse problema”, finalizou José Pereira.