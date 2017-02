Vereador chama a atenção com seu estilo 'pantaneiro' na primeira sessão da Câmara em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Vereador chama a atenção com seu estilo 'pantaneiro' na primeira sessão

FÁTIMA DO SUL - O vereador eleito pela primeira vez no município de Fátima do Sul, Dárcio Losano (DEM), chamou a atenção de todos com seu estilo “pantaneiro” de participar da primeira sessão desta legislatura da Câmara Municipal de Fátima do Sul.

Dárcio Losano disse ao Fátima News, que o estilo “pantaneiro” de ser, o acompanha há muito tempo, e o seu chapéu é marca registrada em sua campanha e também ao longo de toda sua vida “Esse é meu estilo, gosto do chapéu e de minha proteção grudada nele que é Nossa Senhora Aparecida, que sempre me acompanhou nas minhas batalhas da vida e agora nesse novo desafio que teremos nos próximos quatro anos aqui na Câmara Municipal”, enfatizou Dácio.

O vereador também lembrou as dificuldades que enfrentou, “Durante a campanha alguns não acreditavam que seria eleito, mas com o pé no chão e o chapéu na cabeça, consegui e quero trabalhar não só pelos eleitores que votaram e acreditaram em meu projeto, mas sim, por toda a população e zona rural do meu município”.

Junto com Dárcio Losano, o (DEM – Democratas), elegeu mais dois vereadores, João Hermes Pieretti e Ronaldo do Lanche, ambos apoiaram a candidatura do ex-prefeito Júnior Vasconcelos (PSDB).

Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Fátima do Sul começaram na manhã desta quarta-feira (15), e contou com a presença da prefeita eleita Ilda Salgado Machado (PR) e de seu vice-prefeito Altair Albuquerque (PR), presidentes de partidos, lideranças políticas, secretariados municipais e população.

O retorno marca também a estreia dos sete novos vereadores eleitos em outubro de 2016 para um mandato de quatro anos. São eles: José Michel Gomes (PDT), Ezequiel Ferreira (PDT), Diego Candido Batista (SD) e Darcio Losano (DEM). Compõem ainda os parlamentares reeleitos: Jairo Fernandes (PSDB), Ronaldo do Lanche (DEM), Nelson Pisano (PR), João Hermes Pieretti (DEM), Luiz Cordeiro (PSDB) e Cleison José Souza (PSC), 2º suplente que ocupou a vaga deixada por Wagner da Garagem (PR) e Nilson Prado (PR), que se tornaram Secretários Municipais de Obras e Gestão, respectivamente.​