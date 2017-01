Vereador campeão de votos da história do município comandará presidência da Câmara em VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Vereador campeão de votos da história do município comandará presidência da Câmara

O Presidente da Câmara Municipal de Vicentina, Vereador Jose da Silva Machado PR, empoçado no dia de ontem (1º de janeiro de 2017) para o quarto mandato como Vereador e quarta vez como Presidente do Legislativo Municipal da Cidade de Vicentina MS.

O Vereador Duda como é conhecido popularmente em todo Município, obteve no ultimo pleito Eleitoral 597 votos, um Record, pela primeira vez em Vicentina um candidato a Vereador tirou mais de 500 votos e o Vereador Duda no seu discurso de posse, se disse satisfeito pelo reconhecimento do povo eleitor do Município de Vicentina, cumprimentou seus colegas também eleitos no ultimo pleito eleitoral e ainda disse aos novatos que estão chegando no Legislativo Municipal, das necessidades do Legislativo interagir com o Prefeito eleito e ora também empossado para um mandato dos próximos quatro anos.

O Vereador agradeceu muito a população de Vicentina, agradeceu também seus eleitores e agradeceu também aos funcionários da Câmara Municipal que muito colaboram com a sua administração, para fazer a maquina andar bem tem de se ter um bom auxilio, disse Duda.

Os Vereadores eleitos para o biênio 2017/ 2018 para a mesa diretora da Câmara Municipal de Vicentina são: Presidente; Jose da Silva Machado PR 597 votos, Vice Presidente; João Ribeiro de Lima PSL, 289 votos, Secretario: Eliaquin Schausst PMDB 245 votos, Segundo Secretario; Petruça Lourenço PR 227 votos. Os demais eleitos para a Câmara Municipal de Vicentina são: Juraci Rodrigues de Carvalho PMDB, 278 Votos, Lupercio Nantes Castilho, PR 249 Votos, Jacira Dias PDT, 298 votos, Jose Pereira PSDB, 198 votos e Cícero PDT, 168 Votos.

Os Vereadores eleitos considerados “Oposição”na Câmara Municipal votaram não a nova diretoria da casa, exercendo democraticamente o papel oposicionista aonde foram eleitos, o resultado da votação para a eleição da nova diretoria da Câmara fora de 6 votos a favor da nova direção contra 3 da oposição.