Vereador Aribaldo Bispo deixa o PROS e filia-se no PDT junto com ex-prefeito em Glória de Dourados

Em ato de filiação para montar a Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista (PDT), ocorrido no final de semana, o vereador e primeiro secretário do Legislativo gloriadouradense, Aribaldo Bispo dos Santos deixou o PROS e filiou-se ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), tendo a ficha de filiação abonada pelo Deputado Federal Dagoberto Nogueira Filho. Aribaldo disse que a sua ida para o PDT, tem por finalidade alinhar-se a outros companheiros que também deixaram o PROS e outras legendas partidárias para somar no partido “Brizolista”.

O PDT foi fundado em 1979, logo após o início do processo de abertura política do regime militar, e é alinhado às ideologias trabalhista e social-democrata. Aribaldo Bispo ressaltou, “nós acreditamos no PDT porque é um partido que já teve e continua tendo grandes expoentes políticos na sua história. Estamos aderindo à sigla para somar com os companheiros que sempre estiveram ao nosso lado e também seguiram esse mesmo rumo”, resumiu o novo pedetista.

No ato de filiação que aconteceu na Câmara Municipal, além do deputado federal Dagoberto Nogueira Filho, também esteve presente o prefeito Aristeu Pereira Nantes (PEN), que agradeceu ao deputado pelos recursos no valor de R$ 700 mil que foi derivado para Glória de Dourados. Na solenidade de filiação marcou presença o prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor (PMDB), o presidente da Câmara de Deodápolis, Márcio Teles, além do ex-prefeito de Glória de Dourados Arceno Athas Júnior, que vai comandar a Comissão Provisória do partido no município.

Dagoberto Nogueira fez vários elogios ao ex-prefeito Arceno Athas, ao ex-ministro Ciro Gomes e ao ex-juiz Odilon de Oliveira. “Acreditamos na capacidade do ex-prefeito Arceno Athas, que foi um dos melhores prefeitos de Glória e continua sendo uma das maiores expressões políticas do município. Ressaltamos a credibilidade de Ciro Gomes para ser o nosso candidato à Presidência da República e no nome de Odilon de Oliveira para concorrer ao cargo de governador do Estado. São nomes e pessoas que desfrutam de grande prestígio, credibilidade e moral inabalável”, argumentou Dagoberto.

Além da filiação do ex-prefeito Arceno Athas e do vereador Aribaldo Bispo, o PDT conseguiu arrebanhar para a sua sigla, nomes como dos ex-vereadores, José Rubio, Júnior Tomas de Aquino e Cícero Calado da Silva, bem como, ex-funcionários municipais do alto escalão, Horácio Yutaka Kuraoka e Shirley Aquino entre outros nomes de expressão.

A solenidade foi marcada pela presença de vários gerentes municipais locais, vereador Carmo Felismino da Silva (PV), políticos da região, como, Denilson Ramos (Jateí), Valdemar Ângelo (Ivinhema) entre outros que compareceram para prestigiar o evento político partidário.