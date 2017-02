‘Verão na Praça’ é sucesso e prefeito estende mais duas semanas e leva aos distritos de VICENTINA

O prefeito Marquinhos do Dedé iniciou na 3º semana de Janeiro na Praça Arlinda Lopes Dias no município de Vicentina, o projeto “Verão na Praça”, que tem como objetivo proporcionar momentos de atividades física para todas as idades, buscando a socialização de cada Vicentinense que comparece durante os dias proposto pela organização.

O projeto surgiu a partir da demanda de colegas que precisam se exercitar e não gostam do treino de academia, procuram um lugar mais arejado e interativo. É valido ressaltar que a Praça Arlinda Lopes Dias é um ambiente agradável e que convida as pessoas a se exercitar, o local esta sempre repleto de pessoas em busca de exercícios ao ar livre. A população é acompanhada por profissionais capacitados da área de Educação Física.

A procura pelo nosso projeto tem aumentado cada vez mais e devido a isso o Prefeito Marquinhos do Dedé resolveu estender o projeto até os distritos, e também decidiu manter o projeto até o dia 27/02.

As atividades estão sendo desenvolvidas as segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 19 horas na Praça Arlinda Lopes Dias, no distrito de São José o Projeto Verão na Praça está marcado para o próximo dia 07/02 às 19:00 horas na Rua Daniel André de Souza (Frente ao PETI) e no distrito de Vila Rica será as 19:00 horas do dia 09/02 na Praça Tiradentes.

Contamos com a presença de todos, as aulas serão ministradas pelos Professores de Educação Física Prof.º Marcos Antonio (Marquim), Prof.ª Rafaela e Prof.ª Ednéia (Tuca). Realização Prefeitura Municipal de Vicentina – “Vicentina em boas Mãos”, segue abaixo programação para as próximas 2 semanas.