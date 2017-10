Ventos de quase 40km/h voltam a derrubar árvores em Dourados

imagem Dourados News

A Defesa Civil voltou a ter muito trabalho no início da tarde desta sexta-feira (13) em Dourados. Após a chuva acompanhada de ventos fortes ocorridos na quarta-feira, mais árvores caíram hoje, causando transtornos à população.

Conforme a Defesa Civil, a região Norte da cidade foi a mais afetada.

As quedas ocorreram nas ruas Camilo Ermelindo da Silva, Manoel Santiago e no Ceper do BNH III Plano. Essa última, uma árvore de grande porte dentro do parque acabou derrubada pela força do vento.

Outra queda ocorreu no Jardim Europa, na Horácio Vicente de Almeida.

Foram constatados fatos parecidos também na rua João Rosa Góes, entre a Monte Alegre e João Vicente Ferreira.

De acordo com o centro meteorológico da Embrapa Agropecuária do Oeste, os ventos chegaram a 39km/h às 13h47.

QUARTA-FEIRA

Na quarta-feira, mais de 20 pontos do município foram afetados pelos fortes ventos, com maior incidência de ocorrências na região do BNH III Plano, mesmo bairro atingido nesta sexta, Portal de Dourados, Jardim Europa e Parque Alvorada.

No Centro, também houve queda de árvores e num dos casos, motociclista que trafegava pela rua Onofre Pereira de Matos acabou atingido, porém, sem maior gravidade.

A Defesa Civil alerta para em casos de emergência que as pessoas entrem em contato com os voluntários pelo telefone 199.