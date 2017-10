Ventania derruba árvores e destrói veículo em Dourados

Blazer ficou destruída após queda de árvore (Foto: Divulgação/WhatsApp)

Na Cohab 2, região sul, uma árvore caiu e destruiu um veículo Blazer estacionado na rua Eulalia Pires, em frente ao mercado Super 10. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirada.

Já na rua Olinda Pires, perto do Sindicato dos Bancários, outra árvore caiu, impedindo o trânsito de veículos.

Antes mesmo de chegar à cidade, membros de grupos de Whats App já alertavam quanto ao temporal que se aproximava, vindo da região de Caarapó. Fotos e vídeos do mau tempo ‘pipocaram’ na redes sociais.

Poeira assustou moradores por volta do meio dia em Dourados (Foto; Divulgação/WhatsApp)

Esta é a segunda ventania que ocorre em menos de dez dias em Dourados. Na semana passada (dia 11), véspera de feriado, árvores em diversos bairros caíram durante a chuva com fortes rajadas de ventos por volta das 14 horas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos 20 árvores de grande porte sofreram queda, principalmente na área central da cidade.

Arvore caída impediu o trânsito de veículos, próximo ao Sindicato dos Bancários (Foto: Janes Estigarribia)

Técnicos do Imam (Instituto de Meio Ambiente de Dourados) se reuniram, na manhã de ontem (18), com as equipes da Semsur (Secretaria municipal de Serviços Urbanos) e da Energisa, em evento organizado pela concessionária de energia elétrica no Município, para debater aspectos da legislação no que diz respeito à atuação junto aos espaços verdes.

O Imam disponibiliza o número de telefone 3428 4970 para as pessoas que tiverem algum tipo de questionamento, ou dúvidas, com relação à poda de árvores e a Energisa possui um canal onde o consumidor pode informar a necessidade de poda ou corte da árvore que estiver causando problemas. Basta acessar o endereço eletrônico: http://agenciaweb.energisa.com.br:8088/AgenciaWeb/, autenticar “loginCliente” e solicitar o serviço.

O diretor do Imam, Fábio Luís, voltou a reiterar, que qualquer necessidade de corte de árvores precisa ser protocolado na Central do Cidadão. “Todo corte de árvores nas áreas interna ou externa das residências precisa de autorização junto à Central do Cidadão que encaminhará à Semsur ou ao Imam”, explica, lembrando que a poda não necessita de autorização, mas precisa seguir critérios protocolares e obedecer aos princípios da Lei 3959.

(Com assessoria da Prefeitura)