FOTO: VIA WHATAPP - Vendaval passa e arranca árvore na 5ª Linha, município de FÁTIMA DO SUL

Um forte vendaval acompanhado com chuva forte, passou pela 5 Linha no município de Fátima do Sul, na noite de ontem, sexta-feira (10), e arrancou várias árvores e também várias casas destelhadas.

O registro foi feito por um leitor que nos enviou uma foto via aplicativo WhatsApp, onde mostra as árvores ao chão. A chuva foi registrada em todo o município de Fátima do Sul e também em toda região.

VEJA A PREVISÃO PARA O FIM DE SEMANA

A semana deve terminar com muito calor e chuva conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Neste sábado, a previsão é de temperatura de até 37° C, além de, pancada de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no período da tarde, em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. Já a temperatura mínima é de 20° C e a máxima não passa de 37° C. Em Campo Grande, o dia amanhece parcialmente nublado com mínima de 22° C. À tarde deve chover, mas isso não impede que a temperatura suba e atinja até 32° C ao longo do dia.