Vendaval de terra encobre céu, causa acidente e derruba árvores em Dourados

Um vendaval de poeira encobriu o céu de Dourados no fim da manhã de hoje (19). A tempestade de terra, que atingiu praticamente todas as regiões da cidade, causou um acidente na BR-463, derrubou árvores e assustou moradores.

De acordo com o sargento Edem Nascimento da Silva, do Corpo de Bombeiros, a poeira foi tanta que acabou atrapalhando a visibilidade de motoristas e causou um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-463, sentido Dourados/ Ponta Porã. Bombeiros foram para o local, onde uma vítima reclama de dores no tórax.

Ainda conforme os Bombeiros, pelos menos 10 árvores caíram durante o vendaval de terra, que durou cerca de 30 minutos e só deixou a cidade após uma chuva fraca.

A ocorrência mais grave registrada até às 13h40 foi no bairro Cachoeirinha, onde uma árvore caiu em cima de um carro. Ninguém ficou ferido no local.

Quem saía para almoço foi pego de surpresa pelos ventos fortes. Nas redes sociais, moradores publicaram fotos e vídeos do céu encoberto pela terra vermelha, típica da região. Também houve quem brincou com a situação, chamando o fenômeno de "fim do mundo".

VEJA VÍDEO