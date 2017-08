Vendaval causa milionário prejuizo a Radio Emissora na região de fronteira

Vendaval que atingiu as cidades de Porto Murtinho no Mato Grosso do Sul e a cidade paraguaia de Carmelo Peralta, causou milionário prejuízo na região de fronteira.



Casas foram destruídas, barcos de pequeno porte afundaram, árvores e rede elétrica caíram em vários pontos da área urbana e rural das duas cidade que fazem fronteira, onde do lado paraguaio o prejuízo maior, pois à torre da FM ALTO PARAGUAY, uma estrutura que tem mais de 100 metros de altura, sustentada por cabos de aço não resistiu a força do vento e veio a cair.

A torre construída para levar o sinal nos mais distantes lugares do Chaco Paraguaio e região do pantanal, não suportou ventos com mais de 160km hora. A emissora que há 11 anos presta um serviço social de extrema importância a população das duas cidades, levando informações e fazendo parte da vida das pessoas de Porto Murtinho, está fora do ar por tempo indeterminado.



Segundo informou o Radialista e funcionário da emissora, Edicarlos Oliveira, apesar de toda essa importância para a população, a Rádio não tem dinheiro para arcar com os prejuízos, a única renda da emissora vem do comércio local, não temos apoio do governo.



Segundo o comunicador, está semana, a direção da emissora estará reunindo com técnicos na capital do Paraguai, com objetivo de encontrar uma saída para o problema.



A FM ALTO PARAGUAY, tem uma história marcante na vida do povo da fronteira. A Rádio sempre participou do dia a dia da população.