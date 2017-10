Velho conhecido, estelionatário dá golpe de R$ 1,1 mil em bar

Teodoro quando foi preso pela Dedfaz (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários) em 2012 (Foto: arquivo / divulgação Polícia Civil)

O estelionatário Teodoro Cassiano Cardoso, 48 anos, velho conhecido da polícia, aplicou mais golpes na cidade. Desta vez, o criminoso se passou por fazendeiro, consumiu R$ 1,1 mil em um bar da cidade, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, no Centro, e saiu sem pagar.

Conforme boletim de ocorrência, o comerciante de 33 anos, contou que há dias o autor junto com grupo de amigas foi até o seu estabelecimento e consumiu R$ 850. Na hora de pagar, o homem se apresentou como Eduardo, disse que era fazendeiro e acertaria a conta depois.

O dono do estabelecimento aceitou e aguardou o depósito, que chegou a ser realizado pelo estelionatário, mas depois foi estornado. A vítima acredita que o depósito foi feito com envelope vazio ou com cheque sem fundos. Ontem, por volta das 18h, o homem retornou ao estabelecimento, consumiu mais R$ 250, novamente se identificou pelo nome falso e disse que pagaria a conta depois.

Mas na sequência ao checar o documento de identidade dele, os funcionários do bar descobriram que o homem se tratava de Teodoro, estelionatário com diversas passagens pela polícia. Ao ser descoberto, o golpista acompanhado com dois amigos, tratou de ir embora dizendo que a conta seria paga pelos colegas.

O dono do bar, então, procurou a polícia para registrar a ocorrência e até o momento não havia recebido o dinheiro prometido por Teodoro. O caso foi registrado como estelionato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

Teodoro responde a pelos menos seis processos pelo crime de estelionato, segundo consulta feita no site do Tribunal de Justiça. Em 2012, o criminoso suspeito de ter praticado mais de 30 estelionatos em Mato Grosso do Sul, foi detido em uma padaria na Avenida Mato Grosso. Ele já havia sido preso em flagrante meses antes em uma tentativa de estelionato, mas em maio do mesmo ano conseguiu na Justiça cumprir pena em regime semiaberto.